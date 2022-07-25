رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تشغيل الطيران منخفض التكاليف

دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 يوليو 2022 09:11 صباحاً - دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة جهود تشغيل الطيران منخفض التكاليف.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة المصرية على تبني كل الإجراءات الممكنة لدعم قطاع السياحة وتنشيط حركة السياحة المحلية والوافدة.

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت وما زالت تتخذ إجراءات غير المسبوقة لدعم القطاع السياحي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعم هذا القطاع الذي يعد “شريانا رئيسا للاقتصاد القومي”.

وأشار وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، في بداية الاجتماع، إلى انعقاد اجتماعات تنسيقية عدة في وزارة الطيران المدني مع الجهات المعنية بشأن الطيران منخفض التكاليف، والتي أسفرت عن تحديد أعداد الطائرات التي سيتم البدء بسيرها، وكذا الجهات والوجهات التي ستعمل بها بما يسهم في تحقيق المستهدف، لاسيما في سد العجز في السياحة الداخلية.

من جانبه، استعرض وزير الطيران المدني، الطيار محمد منار، موقف أعمال تطوير عدد من المطارات لاسيما شرم الشيخ وسفنكس الدولي، والتي تهدف إلى النهوض بقطاع الطيران المدني ودعم قطاع السياحة وحركة التجارة.

وأوضح أن مشروع تطوير مطار سفنكس يكتسب أهمية كبيرة خاصة لقرب المطار من منطقة الأهرامات، وأن أعمال تطويره تستهدف جعله مطارا عالميا مجهزا بجميع المرافق على أحدث المستويات العالمية.

كما أشار إلى أنه سيخفف الضغط عن مطار القاهرة الدولي حيث سيسمح بتشغيل الرحلات المحلية والدولية، وتنشيط سياحة اليوم الواحد، فضلا عن خدمة حركة الصادرات.

حضر الاجتماع: الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وباسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران، ووليد عبد الله عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة.