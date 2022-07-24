مدبولي يبحث مع وزير التعليم إمكانية مشاركة القطاع الخاص في…

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 يوليو 2022 10:12 مساءً - دوت الخليج – تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي مستجدات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بالتوسع في تطبيق تجربة المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية، ودراسة إمكانية القطاع الخاص في إدارتها؛ سعيا للمحافظة على “المستوى التعليمي المتميز المقدم من خلال تلك المدارس”.

وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى ما أعلنت عنه الوزارة مؤخرا من الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2022/2023 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وأوضح أن الخريطة تضمنت تحديدا لموعد بدء العام الدراسي الجديد، ومدة الدراسة الفعلية للفصلين الدراسيين الأول والثاني، وكذا المواعيد المقررة لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية، إلى جانب مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وشهادة الثانوية العامة، وكذا شهادة الدبلومات الفنية.

وتناول الوزير مستجدات تطوير المناهج الدراسية، مؤكدا أن المناهج الجديدة المطورة تدعم التركيز على المهارات الحياتية والإبداع والتفكير النقدي وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للعمل في المستقبل والنجاح في الحياة.