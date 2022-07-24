مال وأعمال

مصر والإمارات والأردن يبحثون غدا حوافز تسريع وتيرة تنفيذ…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر والإمارات والأردن يبحثون غدا حوافز تسريع وتيرة تنفيذ… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 24 يوليو 2022 09:11 مساءً - دوت الخليج –  عرضت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الملامح النهائية لأجندة الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، الذي سيعقد بالقاهرة غدٍ الاثنين، برئاسة وزراء الصناعة والتجارة بالدول الثلاث، بعد اجتماعات تحضيرية يومي 23 و 24 يوليو.

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وعرضت الوزيرة موقف المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من هذه المبادرة، والتي تتمثل في عدد من القطاعات الإنتاجية، من بينها إنتاج الحبوب، والإنتاج الحيواني، وإنتاج الأدوية البديلة، بالإضافة إلى إنتاج المنسوجات والسيليكا وصهر الألومنيوم باستخدام الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن اللجنة العليا ستشهد غدا بحث الحوافز اللازمة لتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.

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من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن السعي من أجل الإسراع في تفعيل مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، ينطلق من حرص القيادة السياسية في البلدان الثلاثة، على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينها، وتشجيع دور شركات القطاع الخاص بالدول الثلاث في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الراهنة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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