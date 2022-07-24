ملف.. شروط تحقيق الطفرة السياحية تبدأ بعدم فرض أعباء جديدة

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 يوليو 2022 04:12 مساءً - إسلام سالم _ يرى رواد قطاع السياحة إمكانية تحقيق طفرة كبيرة في النشاط خلال الفترة المقبلة، حال تنفيذ عدة خطوات من شأنها جذب عدد أكبر من السياح وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

وتمثلت أبرز مطالبات القطاع في تخصيص مبالغ مالية وفيرة لتنفيذ حملات ترويجية للسياحة المصرية بالأسواق العالمية، وعدم فرض أي رسوم مالية على العاملين في القطاع لدعم التنافسية بجانب استغلال الموارد البشرية والطبيعية وميزة تغير سعر الصرف لجذب عدد أكبر من السائحين، وبالتالي تنشيط القطاع برمته.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري ، قد أكد خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة، بعد إعادة تشكيلها، أن الحكومة مستعدة لتقديم مختلف التيسيرات اللازمة في أي وقت لزيادة حركة السياحة، خاصة أن الدولة تتخذ العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها دعم قطاع السياحة، وآخرها الاتفاق على تشغيل الطيران منخفض التكاليف.

وحث في الوقت نفسه الغرف السياحية على بذل جهود أكبر لجذب أعداد جديدة من السائحين، مطالبًا القائمين على قطاع السياحة بوضع تصور واضح لزيادة ومضاعفة أعداد السائحين، بخطوات والتزامات واضحة لكل جهة تعمل على تنفيذها بتوقيتات زمنية مُحددة.

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