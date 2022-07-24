نعرض لكم الان تفاصيل خبر اتفاقية تعاون لإنشاء محطات للطاقة الشمسية بمصانع إلكترولكس… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 يوليو 2022 04:12 مساءً - تعاقدت شركة الكترولكس لصناعة وإنتاج الأجهزة الكهربائية مع شركة سولارايز ايجيبت، لتنفيذ وإنشاء محطات للطاقة الشمسية بجميع مصانع الكترولكس الخاص بصناعة منتجات زانوسي وايديال واوليمبيك بمصانع الغسالة والثلاجة وسخان المياه الكهربائي (الدلتا) ومصنع البوتاجازات الخاص بصناعه منتجات البوتجازات وسخانات المياه التي تعمل بالغاز.

ويأتي هذا التعاقد في إطار توجه شركة الكترولكس والدولة المصريه في التحول نحو الطاقة النظيفة والتوسع في استخدامها، بما يسهم في تحقيق أهداف مصر من التنمية المستدامة.

وينص الاتفاق على أن يتم إنشاء محطات للطاقة الشمسية علي مراحل عدة تتمثل في تركيب إجمالى 1.5 ميجاوات، 1 ميجاوات في مصنع الدلتا (مصنع الغسالة والثلاجة)، و0.5 ميجاوات في مصنع البوتاجازات كما تتطلع الشركة إلى تركيب أكثر من 3 ميجاوات خلال المرحلة الثانية.

جاء هذا ضمن إطار التزام الكترولكس بتحقيق أهداف التنميه المستدامه مثل الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية في مصانعها ومواقعها بحلول عام 2030 والذي بدأ بالوصول إلى مصنع البوتاجازات إلى صفر نفايات.

ومن جانبه أعرب ميسم الحناوي، الرئيس التنفيذي لشركة إلكترولكس مصر، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة سولارايز ايجيبت، قائلًا “إن هذه الاتفاقية نابعة من إيمان الشركة بأهمية التحول نحو استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة حيث تعد الطاقة الشمسية حلاً مثالياً ومستداماً يمكن الاعتماد عليه.”

وأكد أن الاتفاقية تمثل استكمالًا لجهود إلكترولكس في دعم تحقيق رؤية مصر2030 والتي تتمثل في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية محليًا.

ولفت الحناوي إلى أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية على المستثمرين، فإنَّ المستقبل متجه نحو هذا النوع من الطاقة، خصوصاً في ظل التوجه الحكومي نحو تحرير أسعار الطاقة المرحلة المقبلة، موضحاً أن محطة الطاقة الشمسية الجديدة ستخفض ما يقرب من 17%من استهلاك الطاقة الحالية لتستبدل بطاقة نظيفة ومتجددة.

وفي سياق متصل أكد أشرف البهواش ، رئيس عمليات التصنيع في شركة إلكترولكس بأسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، حرص الشركة في تطبيق عوامل الاستدامة كافة، خاصة داخل مصانعها.

وأضاف البهواش أن الشركة تقوم بتطبيق استراتيجية واضحة لدعم الاستدامة داخل مصانعها ولدى مورديها الذي تتعامل معهم، مثل استخدام مواد بديلة للبلاستيك، والتقليل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، ومعالجة المياه، وإعادة تدوير المخلفات الصناعة والارشاد في استخدام الطاقة، فضلًا عن حرصها على سلامة العاملين بمصانعها من خلال توفير معدات الوقاية الشخصية لهم أثناء العمل.

وأوضح أن مصنع البوتاجازات بمصر مصنف عالميًا ضمن المصانع التي لا تخلف أي نفايات، مضيفًا أن شركة إلكترولكس تسعى في المشاركة في كافة مشروعات الطاقة البديلة لدعم استراتيجية الحكومة الهادفة لزيادة نسبة الطاقات النظيفة في توليد الكهرباء خلال الأعوام المقبلة.

وفي سياق متصل قال ياسين عبدالغفار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة سولارايز مصر: “على الرغم من امتلاكنا لأكثر من ٥٠ ميجاوات من المشاريع الحالية، إلا أننا سعداء يتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة مثل الكترولكس والتي تجمع بين تبني الطاقة المتجددة والمنتجات الموفرة للطاقة والممارسات المستدامة”.

وأضاف “فخورين بكوننا جزء من هذه المبادرة قبل انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ (COP27) الذى سينعقد نهاية العام في شرم الشيخ ليحدد العالم مدى جديته في التعامل مع الأجندة البيئية “.

كما عبر خالد الزمر، المدير التجاري لشركة سولارايز مصر عن فخره بتوقيع هذه الشراكة مع شركة رائدة وملتزمة تجاه أهداف التنمية المستدامة (SDGs) مثل الكترولكس.

ولفت الزمر إلى أن القطاع الخاص في مصر يلعب دورًا ملحوظا في دعم سبل الطاقة المتجددة، مؤكدًا حرصه على نقل كافة خبرات الشركة إلى الكترولكس، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع “على الرغم من التحديات التي واجهتها الشركتين، إلا أنما تكاتفتا لضمان لتحقيق 25 عامًا من التشغيل الآمن الحد من انبعاثات الكربون من نظام الطاقة لديهم. ”

يذكر أنه سيتم تعويض 588 طن متري / سنة من ثاني أكسيد الكربون كما سيتم إنشاء محطة للطاقة الشمسية بطاقة 500 كيلووات على مساحة 6500 متر مربع وستولد محطة الطاقة الشمسية تلك 870 ميجاواط / ساعة من الكهرباء في مصنع البوتاجازات كما أنه سيتم إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 ميجاوات على مساحة 11.850 متراً مربعاً في مصنع الدلتا وستولد المحطة طاقة كهربائية تبلغ 1.680ميجاوات ساعة / سنة كما سيكون تعويض ثاني أكسيد الكربون 1136 طن متري / سنة.