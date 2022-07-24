انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأحد 24 يوليو 2022: زيادة حديد عز أكثر من 600 جينه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرون من شهر يوليو 2022 حالة من الاسقترار في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، حيث سجلت تراجعا مع بداية الشهر الجاري تراوح بين 500 و550 جنيها للطن

أسعار مواد البناء اليوم الأحد 24 يوليو 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17553 جنيهًا، بزيادة 48.14 جنيه.

2- وصل سعر طن حديد عز إلي 17901 جنيهًا، بزيادة 692.73 جنيه

3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 18.070 جنيهاً.

4- وصل سعر طن حديد العتال إلي 17.800 جنيهاً.

5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي 1464.48 جنيهًا، بزيادة 29.1 جنيه

6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها.

7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيها.

8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي 1170 جنيها