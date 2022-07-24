انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الأحد 24 يوليو 2022 : البقري بـ190 جينه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار اللحوم كانت من الكلمات الأكثر تدولاً اليوم الأحد الرابع والعشرون من يوليو 2022 ، حيث يسعي الكثير من المواطنين معرفة أسعار اللحوم اليوم خاصة بعد ارتفاعها خلال الأيام الماضية بسبب تزايد الاقبال على شرائها،

وشهدت أسعار اللحوم اليوم حالة من الاستقرار في كافة الأسواق المصرية بمختلف مجافظات جمهورية مصر العربية

أسعار اللحوم اليوم الأحد 24 يوليو 2022:

1- سعر كيلو اللحمة الكندوز 177 جنيهًا، بزيادة 13.82 جنيه

2- سعر كيلو اللحمة البقري البلدي 190جنيها.

3- سعر كيلو اللحمة الجملي 150 جنيها.

4- سعر كيلو اللحمة الضأن165.83 جنيه، بزيادة 5.75 جنيه

5- سعر كيلو اللحمة المفرومة 200 جنيها

6- سعر كيلو اللحمة كباب الحلة 195 جنيها

7- سعر كيلو اللحمة البتلو 176.39 جنيه.

8- سعر كيلو الكبدة 180 جنيها.