نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 يوليو 2022 03:11 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، قراراً بأن يكون يوم السبت، الموافق 30 من شهر يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

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