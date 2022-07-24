مصر للصوت والضوء: مراجعة كراسة الشروط تمهيدا لطرح عملية…

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 يوليو 2022 02:13 مساءً - إسلام سالم _ قال محمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إن الشركة ستستفيد بشكل كبير من الرواج المتوقع خلال الفترة المقبلة، بعد قرار الاتفاق على تشغيل الطيران منخفض التكاليف وتوجه الحكومة لتنشيط القطاع، فكلما زادت السياحة في مصر بشكل عام أثر ذلك بشكل إيجابي على جميع القطاعات سواء القطاع الفندقي أو السياحي مثل الصوت والضوء.

صيانة أجهزة أبو سمبل وفيلة لحين حلول موعد طرحهما للتطوير

أضاف عبد العزيز في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن أماكن الصوت والضوء مجهزة ومستعدة لاستقبال أكبر عدد من السائحين خلال الفترة المقبلة، كما يتم العمل على تطوير بعض المناطق بشكل مرحلي ومناطق أخرى يتم تطويرها بشكل كامل مثل منطقة الأهرامات.

وأكد العضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، أن الفترة المقبلة ستشهد طرح منطقة الكرنك للتطوير الكامل، ثم سيتم طرح عدة مناطق أخرى للتطوير الكامل فيما بعد، غير أنه يتم العمل حاليًا على صيانة المناطق المتوقع طرحها للتطوير فيما بعد، من خلال معالجة الأجهزة وصيانتها وتحسين وتحفيز بعض قطع الغيار لتظل الأجهزة في ثبات واستقرار حتى بدء التطوير الكامل لتلك المناطق.

وأوضح أنه يتم العمل على مراجعة كراسة الشروط خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لطرح تطوير منطقة الكرنك على القطاع الخاص، حيث يتم استهداف تطوير عرض الصوت والضوء في منطقة الكرنك بأحدث أجهزة الصوت والصورة وتحديث السيناريو وضم طريق الكباش لها، مؤكدًا أن العام الجاري لن يمر دون طرح المنطقة للتطوير بمشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم شركة أوراسكوم منطقة الأهرامات خلال العام الجاري تمهيدًا لتطويرها، حيث يتم استهداف إعادة الافتتاح بعد عملية التطوير في 2024، بعدما اقتنصت أوراسكوم الفرصة الاستثمارية، وبعد طرح منطقة الكرنك 2022 ومن ثم تسليم الشركة الفائزة بالتطوير سيتم البدء في إجراءات طرح منطقة أخرى من بين منطقتي أبو سمبل وفيلة، فهناك جهود يتم بذلها خلال الفترة الحالية لصيانتهما جيدًا حتى موعد طرحهما.

وكانت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة قد وقعت في يونيو 2021 عقد التطوير والمشاركة بالإدارة لعروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض بمنطقة الأهرامات، مع شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وطرحت شركة مصر للصوت والضوء مزايدة عالمية لعملية تطوير والمشاركة بالإدارة لعروض الصوت والضوء بالأهرامات في سبتمبر 2020، تقدمت لها 4 شركات بعروض، لتوافق شركة مصر للصوت والضوء على العرض الفني والمالي المقدم من شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة.

وتبلغ تكلفة التطوير 200 مليون جنيه سيتم ضخها بالمشروع خلال 16 شهرًا من تاريخ استلام الموقع، على أن تكون مدة العقد 15 سنة، وتحصل بموجبه شركة مصر للصوت والضوء على نسبة 17% من إيرادات المشروع وبحد أدنى 36 مليون جنيه بزيادة 7% بصورة تراكمية سنويًّا.