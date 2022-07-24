نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة: يجب استغلال التغير في سعر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 يوليو 2022 02:13 مساءً - إسلام سالم _ قال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، إحدي مدن شركة أوراسكوم للتنمية بالبحر الأحمر، إن مصر من أهم وأبرز دول العالم في القطاع السياحي، وبذلت وزارة السياحة والآثار جهودًا كبيرة على مدار السنوات الماضية لزيادة الرواج السياحي، ولكن مع تداعيات الجائحة العالمية على مدار 3 سنوات، ومع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، كان لهذه الأحداث أثر على القطاع.

وفيما يخص أبرز مطالب القطاع السياحي، أضاف عامر، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أنها تتمثل في تغيير الصورة الذهنية عن مصر من بلد فرعوني يحتوي على ما يقرب من ثلث آثار العالم، إلى مقصد سياحي عالمي يدعم جميع أنواع السياحة من ثقافية، وترفيهية، وفنية ورياضية استغلالًا للموارد البشرية والطبيعية والتطور في البنية التحتية.

وأكد أن هذا الأمر هو ما تعمل مدينة الجونة على تفعيله من خلال تنظيم العديد من الفعاليات المتنوعة الثقافية، والفنية والرياضية والترفيهية استغلالًا للطبيعة الساحرة والمناخ المتميز.

وأشار الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة إلى الحرص على خلق نموذج أعمال مستدام لدعم العاملين والشركاء في مدينة الجونة لتصل نسب الاشغال في فنادق المدينة إلى 66% خلال النصف الأول من 2022، منها الأجانب ما يقرب من 72% خلال نفس الفترة.

وعن المعوقات التي يمكن العمل على تذليلها لتنشيط القطاع السياحي، رحب محمد عامر بجهود وزير السياحة والآثار الملموسة وسعيه الدائم من أجل تطوير القطاع السياحي، حيث شهدت الفترة الماضية تنظيم 3 من أهم الفعاليات على مدار السنوات الأخيرة، وهما موكب المومياوات وافتتاح طريق الكباش، ومنتدى شباب العالم الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ لتحقيق الدعاية والترويج للسياحة المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، وبالتالي يجب استثمار الأحداث المهمة والفعاليات الدولية التي تقام بمصر، والتي يتم من خلالها استعراض اختلاف المنتج السياحي المصري عبر التركيز على الأنشطة المختلفة التي يمكن القيام بها في مصر، مع استمرار التواصل مع الصحافة العالمية، وتطبيق الوسائل الحديثة المبتكرة في الترويج للمنتجات السياحية المتنوعة.

وأوضح أن وزارة السياحة أطلقت منذ عدة أشهر ماضية الحملة الترويجية الإلكترونية Follow the Sun بهدف الترويج للمقصد السياحي المصري لموسم صيف 2022 ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من عدة دول أبرزها المملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، حيث جاءت الحملة في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري ومقوماته السياحية والأثرية المتميزة والمتنوعة وهويته الشابة، وكوجهة سياحية جاذبة يرغب الزائر في البقاء بها مدة طويلة مع تكرار الزيارة كل عام.

ولفت إلى أن وزارة السياحة والآثار تبذل جهودًا لربط المنتجات السياحية ببعضها البعض لخلق منتج سياحي جديد ومتكامل مثل دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية عن طريق ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية، حيث تم تشغيل خط طيران 2021 بين مدينتي شرم الشيخ والأقصر، إضافة إلى افتتاح متحفين للآثار بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ لإتاحة الفرصة للسائح للاستمتاع بالشواطئ المشمسة والحياة البحرية الثرية نهارًا والتعرف على الحضارة المصرية ليلًا.

ونوه إلى أن هذه الحملات والجهود تعمل على تنشيط السياحة والتغلب على أي معوقات، والأهم من ذلك هو خلق سفراء لمصر من خلال السائحين الذين يقومون بزيارة مصر، والاهتمام بتقديم خدمات طبقًا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية.

وبشأن أبرز الحلول السريعة التي تؤثر إيجابيًّا على القطاع فور تطبيقها والخطط بعيدة المدى، شدد على أهمية تقديم العروض التنافسية الجذابة مع منتج سياحي عالي المستوى، وتوفير تجربة فريدة من نوعها للسائح الأجنبي، حيث إن التغيير في سعر الصرف له ميزة سعرية تنافسية يجب استغلالها، مع العمل على تشجيع سياحة اليوم الواحد في الأماكن السياحية المختلفة حيث يمكن للسائح أن يزور عدة أماكن خلال تواجده في مصر.

وعلى المدى الطويل قال الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، إنه يجب العمل علي تسليط الضوء حول أنواع السياحة المختلفة المتاحة في مصر، والاستمرار في تطوير البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية لتقديم خدمات على مستوى عالمي، مع استمرار التواجد في المحافل والمعارض العالمية المهمة.

وفيما يخص خطط الشركة لجذب السياح ومواجهة التحديات العالمية الحالية، أكد أنه على مدار أكثر من 33 عامًا، حرصت الشركة على بناء مدن متكاملة بكل معنى الكلمة، مع توفير البنية التحتية اللازمة لتنظيم واستضافة العديد من الفعاليات المتنوعة طبقًا للمعايير والمواصفات العالمية، فعلى سبيل المثال تم الاحتفال هذا العام بمرور عشر سنوات على تنظيم بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA فضلًا عن العديد من البطولات والفعاليات الثقافية والترفيهية والفنية، وتنظيم الكثير من الفاعليات الفنية والرياضية بهدف تنشيط وترويج السياحة في مصر ما يفتح آفاقًا جديدة لجذب السائحين من خلال طرق أبواب جديدة للسياحة في مصر مثل السياحة الرياضية، والفنية، والترفيهية.

وأشار إلى أن مدينة الجونة تهتم أيضًا بالترويج للاستدامة البيئية كونها أول مدينة صديقة للبيئة في الشرق الأوسط منذ 2014، وذلك من خلال المبادرات التي يتم تطبيقها في المدينة، وتحديث وتطوير الخدمات المقدمة لتظل مدينة شابة ونابضة بالحياة.