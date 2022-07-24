مجموعة ترافكو: استقرار السياسات والحد من الرسوم أبرز متطلبات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 يوليو 2022 01:16 مساءً - إسلام سالم _ قال حامد الشيتي، رئيس مجموعة ترافكو ، إن توجه الحكومة نحو وضع خطط واتخاذ قرارات من شأنها تنشيط السياحة أمر جيد للغاية، مؤكدًا أن أبرز مطالبات القطاع تتمثل في استقرار السياسات المتبعة وعدم فرض رسوم جديدة على العاملين بالقطاع.

يجب استثمار مبالغ مالية كبيرة للدعاية.. وتشغيل الطيران منخفض التكاليف طوال الوقت

أضاف الشيتي، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن فرض رسوم جديدة بشكل متتالٍ على النشاط السياحي يزيد من تكلفة تقديم الخدمات وبالتالي تصعب من منافسة السوق المصرية للدول الأخرى في ظل ارتفاع تكلفة الخدمات التي يتم تقديمها للسياح، ولذلك يجب أن يكون هناك استقرار بعض الشيء وعدم فرض رسوم أخرى.

وأكد رئيس مجموعة ترافكو، أن من بين الأمور التي يجب تنفيذها لجذب أعداد أكبر من السياح، تنفيذ حملات ترويجية وتسويقية في مختلف الدول دون توقف، حيث يجب استثمار مبالغ مالية كبيرة في الأسواق المختلفة لتحسين صورة مصر سياحيًّا.

وأشار إلى أن الاتفاق على تشغيل الطيران منخفض التكاليف وحث الغرف السياحية على بذل جهود أكبر لجذب أعداد جديدة من السائحين أمر جيد ويجب أن يستمر طوال الوقت، مطالبًا باستعراض مطالب السوق الروسية والعمل على تنفيذها مثلما فعلت بعض الدول الأخرى مثل الإمارات.

وأوضح أن حظر التعامل مع الطيران الروسي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والسماح بوصول الطيران الروسي لمصر بشكل جزئي فقط، أدى لتوقف الرحلات السياحية من السوق الروسية في حين تمثل نسبة السائحين الروس من إجمالي أعداد السائحين في مصر نحو 35%.

وطالب بمنح جميع الشركات الروسية خاصة شركات الطيران جميع التسهيلات اللازمة من أجل عودة الرحلات السياحية بشكل كبير إلى مصر مرة أخرى، لافتًا إلى أنه حال تنفيذ تلك المطالبات والخطط سترتفع معدلات إقبال السائحين والدخل من قطاع السياحة بنسبة 50%.

وعن خطط ترافكو للعمل في ظل تراجع نشاط القطاع السياحي بسبب الأوضاع العالمية الحالية، نوه إلى أن المجموعة تعمل على تنفيذ حملات ترويجية وإعلانات، مع تنفيذ زيارات لجميع الشركات في محاولة لإقناعهم بزيادة رحلاتهم إلى مصر، وهو كل ما يمكن فعله خلال الفترة الحالية من جانب ترافكو، مشددًا على وقف أي عمليات توسعية للمجموعة خلال الفترة الحالية.