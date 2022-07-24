مال وأعمال

جي بي مورجان يرفع توقعاته لاحتمالية حدوث ركود اقتصادي في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جي بي مورجان يرفع توقعاته لاحتمالية حدوث ركود اقتصادي في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 24 يوليو 2022 12:15 مساءً - العربية نت _ يتوقع الخبير المخضرم في سوق السندات لأكثر من أربعة عقود، بوب ميشيل، وجود فرصة بنسبة 75% لحدوث ركود في الولايات المتحدة على مدى الأشهر الـ18 المقبلة، لكنه يعتقد أن هذا الركود تم حسابه من جانب الأسواق.

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وقال ميشيل، كبير مسؤولي الاستثمار في جي بي مورجان لإدارة الأصول، في تصريح لبرنامج “وول ستريت ويك” على تلفزيون بلومبرغ: “العملاء يعودون إلى سوق السندات، وخاصة سندات الشركات، وهذا لأنهم جددوا الثقة في البنوك المركزية”.

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تقوم البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة بقوة في محاولة لترويض التضخم العنيد، مع محاولة تجنب دفع الاقتصاد إلى الركود.

ورفع البنك المركزي المصري الأوروبي أسعار الفائدة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ أكثر من عقد. ووجد استطلاع أجرته بلومبرج طال 44 اقتصاديًا تم إجراؤه بين 15 يوليو و20 يوليو، أن التوقعات تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة 75 نقطة أساس مرة أخرى الأسبوع المقبل، ثم تتباطأ الزيادة إلى 50 نقطة في سبتمبر.

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مع توقعات الركود عند 75%، قال ميشيل إن السوق “تسعر الآن إلى حد ما في المكان الذي يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يذهب إليه.. نحن نتحدث عن سعر فائدة على الأموال الفيدرالية في مكان ما حول 3.5% في نهاية العام”.

وقالت مديرة المحفظة الاستراتيجية متعددة الأصول في شركة باسيفيك انفستمنت مانجمنت، إيرين براون، لتلفزيون بلومبرج، إن سوق الأسهم، التي سجلت أفضل أسبوع لها في شهر، لم تقم بالكامل بتسعير حالة الركود خلال العام المقبل.

وقالت: “السوق تضع أسعاراً أساسية للنمو الراكد، وأعتقد أنه سيكون نموا سلبيا”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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