ملف.. شركات الطاقة الجديدة والمتجددة.. هل تستفيد من غلاء…

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 يوليو 2022 12:15 مساءً - هاجر عطية _ شهد قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة إقبالًا كبيرًا على المستوى المحلي والعالمي خلال السنوات القليلة الماضية، لدعم استخدام الطاقة النظيفة، وقد ساعد على ذلك ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود عالميًّا.

وحظيت مصر بإقبال كبير من قبل المؤسسات الحكومية والهيئات لدعم الشركات العاملة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج طاقة نظيفة.

وفي إطار دعم مصر لقطاع الطاقة النظيفة، تستضيف مصر رسميًّا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم «COP 27» بشرم الشيخ في 2022.

وقد سبق اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال الجلسة الختامية لمؤتمر جلاسكو «COP 26» والذي اختتم فعالياته في اسكتلندا.

وأوضحت الشركات العاملة في مجال الطاقة النظيفة أن أزمة التضخم العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة تراوحت بين 30 و40%، لتسجل أرباحًا عام 2022 بنفس مستوى العام الماضي تقريبًا، وسط توقعات بارتفاع في الأرباح مع زيادة الوعي باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

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