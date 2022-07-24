الاتحاد الأوروبي يتطلع لاستبدال الغاز الروسي بإمدادات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 يوليو 2022 10:08 صباحاً - – قال ماثيو بالدوين، نائب المدير العام لإدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية، يوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على إمدادات غاز إضافية من نيجيريا في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد لخفض محتمل للإمدادات الروسية.

كان بالدوين يتحدث من نيجيريا حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين من أكبر منتج للنفط في إفريقيا خلال الأيام الماضية.

وقال بالدوين لرويترز عبر الهاتف إن الاتحاد الأوروبي يستورد 14% من إجمالي إمداداته من الغاز الطبيعي المسال من نيجيريا وهناك احتمال لزيادة ذلك إلى المثلين.

وتعمل محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في جزيرة بوني النيجيرية بنسبة 60% من طاقتها.

وقال بالدوين “إذا صار من الممكن رفع (الطاقة الإنتاجية) إلى أكثر من 80 بالمئة… ربما يمكن إتاحة المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في معاملات فورية”.