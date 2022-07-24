مال وأعمال

السودان يرفع أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال 3 أشهر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السودان يرفع أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال 3 أشهر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 24 يوليو 2022 09:11 صباحاً - سكاي نيوز عربية – رفعت السلطات السودانية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال 3 أشهر، إذ أعلنت السبت زيادة تقارب 15% في الأسعار مما أثار مخاوف من انعكاس ذلك على أسعار جميع السلع الاساسية.

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ووفقا للزيادة الحديدة، فقد أصبح لتر البنزين يوزع للمستهلك بواقع 760 جنيها؛ أي نحو 1.4 دولار مقابل 748 جنيها للتر الجازولين.

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وتأتي الزيادة الجديدة وسط مصاعب إقتصادية كبيرة تعاني منها البلاد أدت إلى انهيار ملحوظ في سعر صرف العملة المحلية حيث يجري تداول الدولار الواحد عند 565 جنيها في السوق الرسمية.

ويرى مراقبون أن الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات ستؤدي إلى المزيد من المعاناة في بلد يعيش أكثر من 60% من سكانه تحت خط الفقر.

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وتنعكس أسعار الوقود بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والنقل مما يؤدي إلى المزيد من الارتفاع في أسعار السلع الأساسية.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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