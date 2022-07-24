منظمة الصحة العالمية تعلن جدري القرود حالة طوارئ دولية

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 يوليو 2022 01:08 صباحاً - – قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في تصريح لوسائل الإعلام، يوم السبت، إن تفشي جدري القرود سريع الانتشار يمثل “حالة طوارئ صحية على مستوى العالم”.

ويهدف وصف منظمة الصحة العالمية لجدري القردة بأنه “حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي” إلى دق ناقوس الخطر بأن هناك حاجة إلى تعامل دولي منسق ويمكن أن يطلق التمويل والجهود العالمية للتعاون في تبادل اللقاحات والعلاج.