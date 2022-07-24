ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 987 جنيها

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 يوليو 2022 01:08 صباحاً - شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، في ظل اغلاق تداولت البورصة العالمية أمس الجمعة على ارتفاع اسبوعي بنسبة 1% بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، ما دفع المستثمرين للتوجه نحو الذهب كملاذ آمن مع استمرار المخاطر الاقتصادية.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة أي صاغة الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو جنيه واحد خلال تعاملات اليوم بالأسواق المحلية، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 987 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس والتي لامست مستوى 991 جنيهًا ثم تراجعت لمستوى 987 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية لمستوى 1726 دولارًا، بعد أن لامست يوم الخميس الماضي مستوى 1680.25 دولارًا كأدنى مستوى في عام.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1128 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 846 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 658 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 7896 جنيهًا.

ولفت، إمبابي، إلى تراجع حركة المبيعات خلال الفترة الحالية، مع تراجع أسعار الذهب، إذ أن ثقافة المواطنين تتجه نحو الشراء حال ارتفاع الأسعار خشية ارتفاعات أخرى، في حين يؤجل قرار الشراء حال تراجع الأسعار تحسباً لانخفاضات أخرى.