ارتفاع أسعار البنزين والديزل في السودان

دبي - احمد فتحي في السبت 23 يوليو 2022 06:11 مساءً - – قالت وزارة النفط السودانية في بيان إن أسعار البنزين في السودان ، ارتفعت يوم السبت بواقع 90 جنيها سودانيا‭‭‭ ‬‬‬للتر لتصل إلى 760 جنيها “1.34 دولار” للتر.

كما ارتفعت أسعار الديزل 108 جنيهات إلى 748 جنيها للتر.

وشهد السودان زيادات متتالية في أسعار الوقود العام الماضي بموجب عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود والتي تهدف الآن إلى اتباع الأسعار العالمية.