مال وأعمال

ارتفاع أسعار البنزين والديزل في السودان

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار البنزين والديزل في السودان من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 23 يوليو 2022 06:11 مساءً - – قالت وزارة النفط السودانية في بيان إن أسعار البنزين في السودان ، ارتفعت يوم السبت بواقع 90 جنيها سودانيا‭‭‭ ‬‬‬للتر لتصل إلى 760 جنيها “1.34 دولار” للتر.

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كما ارتفعت أسعار الديزل 108 جنيهات إلى 748 جنيها للتر.

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وشهد السودان زيادات متتالية في أسعار الوقود العام الماضي بموجب عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود والتي تهدف الآن إلى اتباع الأسعار العالمية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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