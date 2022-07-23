- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار البنزين والديزل في السودان من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 23 يوليو 2022 06:11 مساءً - – قالت وزارة النفط السودانية في بيان إن أسعار البنزين في السودان ، ارتفعت يوم السبت بواقع 90 جنيها سودانيا للتر لتصل إلى 760 جنيها “1.34 دولار” للتر.
كما ارتفعت أسعار الديزل 108 جنيهات إلى 748 جنيها للتر.
وشهد السودان زيادات متتالية في أسعار الوقود العام الماضي بموجب عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود والتي تهدف الآن إلى اتباع الأسعار العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع أسعار البنزين والديزل في السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.