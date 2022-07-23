ليبيا ستزيد إنتاجها النفطي إلى 1.2 مليون برميل يوميا خلال…

دبي - احمد فتحي في السبت 23 يوليو 2022 05:05 مساءً - سكاي نيوز _ قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان في ساعة مبكرة صباح اليوم السبت، إنها تهدف إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون أسبوعين.

وأضافت المؤسسة أن الإنتاج الحالي من النفط يبلغ 860 ألف برميل يوميا مقابل 560 ألف برميل يوميا قبل استئناف الإنتاج.

واستأنفت ليبيا إنتاجها من النفط الخام في عدة حقول نفطية بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط الأسبوع الماضي.

وكانت الصراعات السياسية في ليبيا أدت إلى توقف إنتاج النفط في الفترة الأخيرة، لكن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة عين الأسبوع الماضي رئيسا جديدا للمؤسسة الوطنية للنفط، قيل إنه حليف للواء خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، مما أدى إلى إنهاء سريع لأزمة وقف الإنتاج.

وقال البيان “تسعى المؤسسة جاهدة لزيادة الإنتاج والعودة به لمعدلاته الطبيعية البالغة مليون ومئتي ألف برميل يوميا خلال أسبوعين”.

وكانت وزارة النفط الليبية قد ذكرت في وقت سابق أن إنتاج النفط الخام يزيد على 800 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي وأنه بحلول مطلع الشهر القادم سيصل إلى مليون و200 ألف برميل يوميا.

وكانت صادرات البلاد من الخام بلغت في أوقات من العام الماضي نحو مليون و200 ألف برميل يوميا.

وتملك ليبيا ثروة نفطية هائلة وتحتل المرتبة الخامسة عربيا من حيث احتياطي النفط، ويمثل النفط نحو 95 بالمئة من إجمالي الإيرادات في ليبيا.