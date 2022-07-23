الولايات المتحدة تطالب روسيا بتنفيذ سريع لاتفاق الحبوب…

دبي - احمد فتحي في السبت 23 يوليو 2022 01:08 مساءً - العربية نت _ دعت الولايات المتحدة الجمعة روسيا إلى تنفيذ “سريع” للاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والذي وقعته كييف وموسكو في إسطنبول.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين، “ننتظر أن يبدأ تنفيذ اتفاق اليوم سريعًا للحؤول دون غرق الأشخاص الأكثر هشاشة في العالم في انعدام أمن وسوء تغذية أكبر”.

وأضاف “نأمل أن يبدل هذا الأمر المعطيات لكننا نبقى يقظين”.

الاتفاق جيد جدا

من جهتها، قالت المسؤولة الثالثة في الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند الجمعة خلال مشاركتها في منتدى آسبن الأمني “على روسيا الآن أن تنفذ هذا الاتفاق في شكل ملموس”، موضحة أن الاتفاق “تم صوغه في شكل جيد جدا على صعيد المراقبة وعلى صعيد القنوات التي سيتم إخراج الحبوب عبرها”.

إلى هذا، وقع كل من ممثلي روسيا وأوكرانيا بدون مصافحة، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة على اتفاقية في تركيا تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم، اليوم الجمعة.