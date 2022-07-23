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نعرض لكم الان تفاصيل خبر زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بنحو 10 مليارات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 23 يوليو 2022 01:08 مساءً - وكالات _ قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده لديها شحنات حبوب جاهزة للبيع قيمتها نحو عشرة مليارات دولار، وذلك بعد توقيع اتفاق مع روسيا أمس الجمعة لإنهاء حصار صادراتها الزراعية، مضيفا أن بلاده أصبح لديها فرصة أيضا لبيع المحصول الحالي.
وكان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قال أمس إن بلاده حصدت بالفعل 6.5 مليون طن من محصول العام الجديد.
وكتب شميهال على تطبيق تيليجرام “تعمل الحكومة لأقصى حد في دعم القطاع الزراعي”.
وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها في وقت متأخر أمس الجمعة: “هذا دليل آخر على أن أوكرانيا تستطيع الصمود في الحرب”.
وأضاف أنه سيتم تصدير نحو 20 مليون طن من محصول العام الماضي بعد التوصل إلى الاتفاق الذي وصفه بأنه مهم.
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