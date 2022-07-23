واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270…

دبي - احمد فتحي في السبت 23 يوليو 2022 11:05 صباحاً - وكالات _ أعلنت واشنطن اليوم الجمعة، عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن “الرئيس الأمريكي جو بايدن، منح وزير الخارجية أنتوني بلينكن، صلاحية استخدام 175 مليون دولار للمساعدات الأوكرانية”.

واشار البيت الأبيض، إلى أن “إجمالي المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا وصلت إلى 8.2 مليار دولار”، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات صحفية: “ناقشت مع نظيري الأوكراني استمرار المساعدة الأمنية والدعم لبلاده لمعالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية”.

وكان بلينكن قال، في تصريحات سابقة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يستطيع القضاء على أوكرانيا بشكل كامل.

وأضاف إن الرئيس الروسي يريد القضاء على أوكرانيا بشكل كامل، ولكن هذا لن يحدث.

ولفت إلى أن واشنطن مستعدة لدعم أي تسوية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، لكن روسيا لم تظهر أي نوايا في هذا الصدد.

وتابع أن أكثر من ألف شركة عالمية سحبت استثماراتها من روسيا، وتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية سيضمن لأوروبا التخلص من قبضة موسكو، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيوقف الاعتماد على النفط الروسي بنسبة 90% نهاية العام الجاري.