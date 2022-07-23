روسيا وأوكرانيا تبرمان اتفاقا أساسيا في إسطنبول لاستئناف…

دبي - احمد فتحي في السبت 23 يوليو 2022 09:11 صباحاً - – وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقا يوم الجمعة لاستئناف صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، في اتفاق قال عنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيساعد على تخفيف أزمة الغذاء العالمية.

وقع وزيران من روسيا وأوكرانيا الاتفاق بشكل منفصل وتجنبا بحرص الجلوس على طاولة واحدة أو التصافح في المراسم التي أقيمت لتوقيع الاتفاق في إسطنبول.

وقال جوتيريش خلال المراسم “اليوم هناك بارقة أمل في البحر الأسود.. بارقة أمل وسبيل للممكن… وإغاثة في عالم يحتاجها أكثر من أي وقت مضى” ودعا روسيا وأوكرانيا لتطبيق الاتفاق بالكامل.

وقال أردوغان إن الاتفاق الذي وقعته تركيا أيضا سيساعد في منع وقوع مجاعة ويخفف من تضخم أسعار الغذاء عالميا.