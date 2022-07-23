القاهرة تستضيف اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية…

دبي - احمد فتحي في السبت 23 يوليو 2022 12:11 صباحاً - تستضيف القاهرة خلال الفترة من 23-25 يوليو الجاري إجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، حيث يترأس الوفود المشاركة وزراء الصناعة والتجارة بالدول الثلاث.

ومن المقرر أن يسبق اجتماع اللجنة العليا إجتماعات اللجنة التنفيذية يومى 23 و24 يوليو بمشاركة وفود الدول الثلاث والشركات المشاركة في المبادرة، حيث ستعد اللجنة تقريراً للعرض على اللجنة العليا والتى ستعقد يوم 25 يوليو برئاسة وزراء الصناعة والتجارة بمصر والإمارات والأردن.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن اجتماع اللجنة العليا يأتي في اطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والدوائي من خلال توطين الصناعة والتوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيوانى وتأمين سلاسل التوريد.

وأشارت إلى أن الاجتماعات ستبحث الاتفاق على عدد من المشروعات في العديد من القطاعات الإنتاجية تشمل قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والصناعات الدوائية، وكذا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الشقيقة.

ونوهت الوزيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت إجتماعات مكثفة على مستوى اللجنة التنفيذية بهدف وضع آليات تنفيذ الشراكة التكاملية ودعم الجهود المشتركة لتشجيع شركات القطاع الخاص بالدول الثلاث على الانضمام للمبادرة.

ولفتت إلى أن المرحلة الأولى من الشراكة تستهدف عدداً من المشروعات فى مجالات إنتاج الحبوب والإنتاج الحيواني وإنتاج الأغذية المصنعة والأسمدة والتغليف وإنتاج الأدوية البديلة، بالإضافة إلى إنتاج المنسوجات والسيليكا وصهر الألومنيوم باستخدام الطاقة المتجددة، كما تعمل اللجنة التنفيذية على بحث الممكنات والحوافر التي تساعد على تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.

أضافت جامع أن الشراكة تدعم الجهود المشتركة لتعزيز إحتياجات الدول الثلاث من الغذاء والدواء في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الحالية، مشيرةً إلى الدور الهام للقطاع الخاص بمصر والإمارات والأردن في تنفيذ المشروعات المستهدفة في إطار المبادرة وبما يسهم بتكامل سلاسل القيمة وتوفير المزيد من فرص العمل.