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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد الألماني مع ارتفاع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 يوليو 2022 11:06 مساءً - العربية نت .. خفض صندوق النقد الدولي ، توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني إلى 1.2% العام الحالي، من 2% كان الصندوق قد توقعها سابقا.
ويأتي هذا التخفيض، إثر استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية وارتفاع تكاليف الطاقة التي تضغط بدورها على الاقتصاد.
كما خفض صندوق النقد توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 0.8% في العام المقبل، محذرا من مشاكل سلاسل التوريد مع عودة الإصابات بـ”كوفيد-19″ في الصين.
وكان البنك المركزي المصري الألماني، أعلن الشهر الماضي، أن اقتصاد البلاد، سيتراجع 3% في عام 2023 إذا توقف الغاز الروسي.
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