صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد الألماني مع ارتفاع…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 يوليو 2022 11:06 مساءً - العربية نت .. خفض صندوق النقد الدولي ، توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني إلى 1.2% العام الحالي، من 2% كان الصندوق قد توقعها سابقا.

ويأتي هذا التخفيض، إثر استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية وارتفاع تكاليف الطاقة التي تضغط بدورها على الاقتصاد.

كما خفض صندوق النقد توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 0.8% في العام المقبل، محذرا من مشاكل سلاسل التوريد مع عودة الإصابات بـ”كوفيد-19″ في الصين.

وكان البنك المركزي المصري الألماني، أعلن الشهر الماضي، أن اقتصاد البلاد، سيتراجع 3% في عام 2023 إذا توقف الغاز الروسي.