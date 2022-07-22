الاتحاد الأوروبي يحظر شراء أو استيراد الذهب الروسي ابتداء من…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 يوليو 2022 01:08 مساءً - سبوتنيك نيوز _ قرر الاتحاد الأوروبي ، اليوم الخميس، حظر شراء واستيراد الذهب والمجوهرات الروسية، ابتداء من 22 يوليو الجاري، كجزء من العقوبات الموقعة مؤخرا على موسكو..

وذكرت وثيقة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس إنه “سيكون هناك حظر على شراء أو استيراد أو نقل الذهب، بشكل مباشر أو غير مباشر، إذا كان منشأه في روسيا وتم تصديره من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى أي دولة ثالثة، اعتبارًا من 22 يوليو”.

وأدرج الاتحاد الأوروبي “يوري تشايكا، المبعوث الرئاسي الروسي لمنطقة شمال القوقاز الفيدرالية، في قائمة الإجراءات التقييدية”.

كما أدرج الاتحاد الأوروبي “بنك سبيربنك الروسي على قائمة العقوبات”.