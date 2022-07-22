الولايات المتحدة تحمل روسيا مسؤولية تنفيذ اتفاق‭ ‬تصدير…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 يوليو 2022 01:08 مساءً - – رحبت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، باتفاق مبدئي برعاية الأمم المتحدة حول صادرات الحبوب الأوكرانية، لكنها قالت إنها تركز على تحميل روسيا المسؤولية عن تنفيذ الاتفاق.

أدلى نيد برايس المتحدث باسم الوزارة بهذا التعليق في إيجاز صحفي دوري بعد إعلان تركيا أن أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيوقعون اتفاقا يوم الجمعة لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.