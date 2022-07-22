انت الان تتابع خبر. أهم المؤثرات الجديدة على أسعار النفط عالمياً

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رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات، الجمعة، بعد قرار رفع سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى منذ العام 2011، خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي، الخميس.



وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي وبحلول الساعة 09:52 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.25% إلى 97.55 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.42% إلى 105.33 دولار للبرميل.



وجاء ارتفاع أسعار النفط مع تراجع الدولار في ظل صعود اليورو بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي أمس، الذي قرر خلاله رفع سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى منذ العام 2011، وأدت قوة اليورو إلى تراجع الدولار الذي انخفض عن مستويات الأسبوع الماضي.