نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي ونظيره ألكسندر فوتشيتش يحضران عرضا لأسلحة القوات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 يوليو 2022 10:08 صباحاً - حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي برفقة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، عرض لأسلحة القوات المسلحة الصربية والمعدات العسكرية الدفاعية من الصناعة المحلية، وذلك في ساحة التدريب في أرض الحراسة العسكري في العاصمة بلجراد.

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