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نعرض لكم الان تفاصيل خبر اليونان ترفض مقترح المفوضية الأوروبية خفض استهلاك الغاز… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 21 يوليو 2022 10:09 مساءً - روسيا اليوم _ أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية يانيس إيكونومو أن أثينا ترفض اقتراح المفوضية الأوروبية لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15% .
ورد إيكونومو على سؤال صحفيين عن مدى احتمالية حدوث انقطاع للتيار الكهربائي في المنازل والشركات إذا تم تطبيق هذا الإجراء، قائلا: “نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان أن لا يتطلب منا تنفيذ مثل هذه الاقتراحات، تهدف توجهات الحكومة، والتدابير والمبادرات التي نتخذها إلى ضمان عدم وجود اضطرابات في سلسلة التوريد”.
وأضاف: “وأريد أن أقول إن الحكومة اليونانية، من حيث المبدأ لا توافق على مقترح المفوضية لتقليل استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 15% “.
وأكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية أن بلاده قدمت عددا من المقترحات فيما يتعلق بسعر الغاز وتوريداته.
وأردف أن هذه المقترحات يمكن أن تقدم حلولا مهمة للتغلب على أزمة الطاقة في الدول الأوروبية.
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