اليونان ترفض مقترح المفوضية الأوروبية خفض استهلاك الغاز…

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 يوليو 2022 10:09 مساءً - روسيا اليوم _ أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية يانيس إيكونومو أن أثينا ترفض اقتراح المفوضية الأوروبية لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15% .

ورد إيكونومو على سؤال صحفيين عن مدى احتمالية حدوث انقطاع للتيار الكهربائي في المنازل والشركات إذا تم تطبيق هذا الإجراء، قائلا: “نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان أن لا يتطلب منا تنفيذ مثل هذه الاقتراحات، تهدف توجهات الحكومة، والتدابير والمبادرات التي نتخذها إلى ضمان عدم وجود اضطرابات في سلسلة التوريد”.

وأضاف: “وأريد أن أقول إن الحكومة اليونانية، من حيث المبدأ لا توافق على مقترح المفوضية لتقليل استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 15% “.

وأكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية أن بلاده قدمت ​​عددا من المقترحات فيما يتعلق بسعر الغاز وتوريداته.

وأردف أن هذه المقترحات يمكن أن تقدم حلولا مهمة للتغلب على أزمة الطاقة في الدول الأوروبية.