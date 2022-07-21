رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية…

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 يوليو 2022 10:09 مساءً - ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية.

وحضر الاجتماع في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي، عضو المجلس من ذوي الخبرة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور حسين عيسى، عضو المجلس من ذوي الخبرة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات الموقف الاقتصادي، في ضوء استمرار التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، مع التركيز على الجهود التي تقوم بها الدولة لتقليل الآثار السلبية على المواطن.

كما تم خلال الاجتماع، متابعة الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والبنك المركزي لاحتواء الآثار السلبية التي نتجت عن الأزمة، مع التأكيد على استمرار التنسيق من أجل التقييم المستمر لكافة المستجدات.