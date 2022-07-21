رئيس الوزراء يؤكد على التوسع في إقامة وتنفيذ العديد من…

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 يوليو 2022 09:11 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها فى قطاع النقل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس وائل نعيم، مساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل، والمهندس علاء مصطفى، مساعد وزير النقل للمكتب الفنى.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التى تنفذها وزارة النقل في مختلف قطاعاتها الحيوية، وكذا متابعة الخطوات الخاصة بتمويل مراحل تنفيذ تلك المشروعات، لما لها من أهمية كبيرة فى إحداث نقلة نوعية فى مجال البنية التحتية، خاصة ما يتعلق منها بالطرق والمحاور الجديدة أو القائمة التى خضعت لإعادة تأهيل ورفع كفاءة، وهو ما ساهم فى اتاحة شرايين حياة جديدة لخدمة اهداف التنمية فى مختلف المجالات.

وأكد مدبولي حرص الدولة على التوسع فى اقامة وتنفيذ العديد من مشروعات النقل الحديثة، والصديقة للبيئة فى ذات الوقت، لافتا إلى دور مثل هذه المشروعات فى ربط وتسهيل حركة التنقل للمواطنين والبضائع بين مختلف مناطق الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرض الفريق كامل الوزير موقف عدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة، والتى من بينها مشروع إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبري بطول 19 كم، وما يتم تنفيذه من أعمال مدنية على طول الخط، وكذا موقف التعاقدات الخاصة بأعمال الأنظمة الكهروميكانيكية والسكة والورش وتوريد الوحدات المتحركة وماكينات الحفر، وغيرها من متطلبات تنفيذه.

وجدد الإشارة إلى دور هذا المشروع فى خدمة المناطق الأثرية بالجيزة والمتحف المصري الكبير، وربط أقصى غرب القاهرة الكبرى بأقصى شرقها، فضلاً عن استيعاب حركة النقل السطحى الكثيفة على مسار الخط، وتحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى للمناطق التى يمر بها الخط والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بإقليم القاهرة الكبرى، والقضاء على مشكلة التلوث البيئى.

كما استعرض وزير النقل موقف مشروع القطار الكهربائي السريع وخطوطه الثلاثة، الأول (العين السخنة / مطروح) بطول 660 كم، والثانى (الفيوم / بني سويف / أبو سمبل) بطول 1100 كم، والثالث (قنا / الغردقة / سفاجا) بطول 225 كم.

وتطرق وزير النقل خلال الاجتماع، إلى موقف مشروع إنشاء المرحلة الرابعة للقطار الكهربى الخفيف LRT (عدلي منصور / العاصمة الإدارية / العاشر من رمضان )، بطول 16 كم، مشيراً إلى أن هذه المرحلة ستسهم فى تكامل ربط وسائل النقل السككى لمدينة العاشر من رمضان بالمدن الأخرى على طول المسار.