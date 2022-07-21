أسعار الذهب المحلية تتراجع وعيار 21 يسجل 975 جنيها

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب المحلية تتراجع وعيار 21 يسجل 975 جنيها من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 21 يوليو 2022 06:11 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بواقع 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل تراجع الأوقية بنسبة 1% بالبورصة العالمية، بفعل المخاوف من تشديد السياسة النقدية، وتوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 21 سجل مستوى 975 جنيهًا، بعد أن اختتم تعاملات الأمس عند 980 جنيهًا.
في حين تراجعت الأوقية لمستوى 1685 دولارًا، بعد أن اختتمت تعاملات الأمس عند 1696 دولارًا.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1115 جنيهًا، وبلغ عيار 18 سعر 836 جنيهًا، عيار 14 نحم 650 جنيهًا، وحقق الجنيه الذهب قيمة 7800 جنيهًا.
ويعتبر الذهب أداة تحوط للحد من ارتفاع معدلات التضخم، ولكن رفع أسعار الفائدة يسهم في رفع تكلفة الفرصة البديلة لحائزي الذهب، مما يحد من إقبال المستثمرين عليه.
وتترقب الأسواق العالمية قرارات اجتماعات المركزي الأوروبي اليوم الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن البنك زيادة بمقدار 50 نقطة أساس، لكبح جماح التضخم.
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