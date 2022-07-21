مال وأعمال

أسعار الذهب المحلية تتراجع وعيار 21 يسجل 975 جنيها

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب المحلية تتراجع وعيار 21 يسجل 975 جنيها من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 21 يوليو 2022 06:11 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بواقع 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل تراجع الأوقية بنسبة 1% بالبورصة العالمية، بفعل المخاوف من تشديد السياسة النقدية، وتوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.

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وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 21 سجل مستوى 975 جنيهًا، بعد أن اختتم تعاملات الأمس عند 980 جنيهًا.

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في حين تراجعت الأوقية لمستوى 1685 دولارًا، بعد أن اختتمت تعاملات الأمس عند 1696 دولارًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1115 جنيهًا، وبلغ عيار 18 سعر 836 جنيهًا، عيار 14 نحم 650 جنيهًا، وحقق الجنيه الذهب قيمة 7800 جنيهًا.

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ويعتبر الذهب أداة تحوط للحد من ارتفاع معدلات التضخم، ولكن رفع أسعار الفائدة يسهم في رفع تكلفة الفرصة البديلة لحائزي الذهب، مما يحد من إقبال المستثمرين عليه.

وتترقب الأسواق العالمية قرارات اجتماعات المركزي الأوروبي اليوم الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن البنك زيادة بمقدار 50 نقطة أساس، لكبح جماح التضخم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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