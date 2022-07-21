بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل حظر استيراد الذهب

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 يوليو 2022 04:08 مساءً - روسيا اليوم _ فرضت بريطانيا عقوبات على استيراد الذهب من روسيا ، كذلك ستفرض حظرا على استيراد الفحم والنفط، وجاء ذلك بحسب بيان نشر اليوم الخميس على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية.

وقال البيان: “يحظر هذا التعديل استيراد (من روسيا) النفط والمنتجات البترولية والفحم ومنتجات الفحم والذهب وكذلك شراء وتوريد وتسليم هذه المنتجات بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويدخل الحظر على استيراد الذهب حيز التنفيذ في 21 يوليو 2022، في حين سيصبح الحظر على استيراد الفحم ساري المفعول في 10 أغسطس 2022، أما الحظر على واردات النفط فسيدخل حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2022”.

كذلك تحظر التعديلات تقديم الدعم الفني والخدمات المالية وخدمات الوساطة ذات الصلة.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا فرضت الدول الغربية، ومنها المملكة المتحدة، عقوبات على موسكو طالت قطاعات اقتصادية مختلفة وشركات وشخصيات.