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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بكين تفرض غرامة على ديدي لخدمات النقل بأكثر من مليار دولار من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 21 يوليو 2022 04:08 مساءً - سي ان بي سي _ فرضت هيئة الأمن السيبراني في الصين غرامة على شركة ديدي لخدمات النقل اليوم الخميس، وذلك في إغلاق واضح لتحقيق استمر لمدة عام منع الشركة من إضافة مستخدمين جدد.
وقالت الجهة الحكومية إنها غرمت ديدي بمبلغ 8.026 مليار يوان، أي ما يعادل 1.19 مليار دولار، وذلك بعد أن قررت أن الشركة انتهكت قانون أمن الشبكات وقانون أمن البيانات وقانون حماية المعلومات الشخصية في الصين.
كما غرمت الإدارة اثنين من المديرين التنفيذيين في الشركة بمليون يوان لكل منهما.
لم يذكر إعلان هيئة الأمن السيبراني ما إذا كانت الغرامة تعني أن Didi ستتمكن قريبًا من إضافة مستخدمين جدد أو استعادة وجودها في متاجر التطبيقات في الصين.
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