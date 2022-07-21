مسؤول ألماني: نورد ستريم 1 سيستأنف العمل عند 30% من طاقته…

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 يوليو 2022 01:09 مساءً - – قال رئيس هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا إن خط الأنابيب نورد ستريم 1 الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا سيستأنف العمل عند حوالي 30% من طاقته عندما تنتهي فترة صيانته يوم الخميس.

وأشار كلاوس مولر إلى أن هذا الرقم ليس مؤكدا قائلا “يجب علينا أن ننتظر لنرى حجم الكميات التي سيجري تسليمها في الواقع.”

وثارت مخاوف بأن روسيا ستمدد صيانة نورد ستريم 1 وحذرت إيطاليا وألمانيا من أن موسكو قد تستخدم خط الأنابيب كذريعة لمواصلة إرسال كميات أقل من الغاز إلى أوروبا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن سعة خط الأنابيب، التي جرى خفضها إلى 40% قبل الصيانة، قد تشهد مزيدا من الخفض بسبب بطء التقدم في إصلاح المعدات.