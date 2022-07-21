نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط ينخفض مع تراجع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 يوليو 2022 01:09 مساءً - – تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد بيانات حكومية أظهرت طلبا أقل على البنزين في ذروة الموسم الصيفي لقيادة السيارات في الولايات المتحدة بينما غذت زيادات في أسعار الفائدة من بنوك مركزية مخاوف بأن الاقتصاد قد يتباطأ، مما يقلص الطلب على الطاقة.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم سبتمبر جلسة التداول منخفضة 43 سنتا لتسجل عند التسوية 106.92 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 1.96 دولار لتغلق عند 102.26 دولار للبرميل. وتنقضي عقود الخام الأمريكي لأقرب استحقاق مع نهاية جلسة يوم الأربعاء.

وأغلقت عقود سبتمبر الأكثر نشاطا عند 99.88 دولار للبرميل، منخفضة 86 سنتا.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي متجاوزة توقعات محللين شملهم استطلاع أجرته والتي كانت تشير إلى زيادة قدرها 71 ألف برميل.

وأشارت البيانات إلى أن المعروض من وقود السيارات، وهو مؤشر للطلب، بلغ حوالي 8.5 مليون برميل يوميا أو ما يقل بنحو 7.6% عن مستواه قبل عام.

وكان الأمريكيون قد تعرضوا لصدمة في يونيو عندما قفزت أسعار البنزين في محطات الوقود إلى مستوى قياسي فوق 5 دولارات للجالون.

وأظهرت البيانات أيضا أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت 446 ألف برميل الأسبوع الماضي بينما كان من المتوقع أن ترتفع 1.4 مليون برميل.

وتشهد أسعار النفط تقلبات حادة وسط حرب أعصاب بين المخاوف بشأن المعروض الناتجة عن العقوبات الغربية على روسيا والقلق بأن محاربة التضخم قد تضعف الاقتصاد العالمي وتخفض الطلب.

ويتوقع محللون أن شحا في إمدادات النفط سيبقي على الدعم للأسعار بينما ينمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي بوتيرة متواضعة.