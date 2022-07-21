انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الخميس 21 يوليو 2022: البلطي بـ30 جنيه بس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس الموافق الحادي والعشرون من شهر يوليو من عام 2022 حالة من الانخفاض نسبي في سوق العبور، حيث لم تخلف عن أسعار أمس الثلاثاء بشكل كبير.

أسعار الأسماك اليوم الخميس 21 يوليو 2022:

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 30جنيهاً فقط.

2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 30 جنيها.

3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 76 جنيهاً.

4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري إلي 200 جنيهاً.

5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 22 جنيهاً.

6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 110 جنيهاً.

7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 94 جنيها .

وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي الارتفاع مرة اخري في أول الأسبوع الحالي.