انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الخميس 21 يوليو 2022: الكندوز زاد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار اللحوم كانت من الكلمات الأكثر تدولاً اليوم الخميس الحادي والعشرون من يوليو 2022 ، حيث يسعي الكثير من المواطنين معرفة أسعار اللحوم اليوم خاصة بعد ارتفاعها خلال الأيام الماضية بسبب تزايد الاقبال على شرائها،

وشهدت أسعار اللحوم اليوم حالة من الارتفاع في كافة الأسواق المصرية بمختلف مجافظات جمهورية مصر العربية

أسعار اللحوم اليوم الخميس 21 يوليو 2022:

1- سعر كيلو اللحمة الكندوز 167.21 جنيه، بزيادة 1.17 جنيه.

2- سعر كيلو اللحمة البقري البلدي 190جنيها.

3- سعر كيلو اللحمة الجملي 150 جنيها.

4- سعر كيلو اللحمة الضأن 162.07 جنيه، بتراجع 70 قرشًا

5- سعر كيلو اللحمة المفرومة 200 جنيها

6- سعر كيلو اللحمة كباب الحلة 195 جنيها

7- سعر كيلو اللحمة البتلو 162.71 جنيه، بتراجع 2.09 جنيه

8- سعر كيلو الكبدة 180 جنيها.