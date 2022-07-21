- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد الدولي: النمو في ألمانيا يتعثر تحت ضغط من نقص… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 21 يوليو 2022 09:11 صباحاً - – عدًل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد ألمانيا إلى 1.2% هذا العام و0.8% في 2023 بينما يكبح الغزو الروسي لأوكرانيا انتعاش أكبر اقتصاد في أوروبا بعد الجائحة.
وفي مايو أيار، توقع صندوق النقد أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا سيرتفع 2% في 2022 وما يزيد قليلا على 2% في 2023 في أعقاب نمو بلغ 2.9% في 2019.
وأحدث أرقام من صندوق النقد، التي تستند إلى مشاورات سنوية مع ألمانيا اختتمت مؤخرا، أكثر قتامة من توقعات البنك المركزي المصري الألماني (البوندسبنك) الذي توقع في يونيو نموا عند 1.9% و2.4% في 2022 و2023 على الترتيب.
وأشار صندوق النقد إلى تضخم مرتفع ناتج عن زيادات حادة في تكاليف الطاقة كعامل سلبي يضغط على النمو مع توقع نمو الأسعار 7.7% في 2022 و4.8% في 2023.
وإلى جانب تداعيات الحرب في أوكرانيا، حذر صندوق النقد من أن عودة ظهور الإصابات بكوفيد-19 قد يكون لها أيضا تأثير سلبي على النمو في ألمانيا بتكثيف اختناقات سلاسل التوريد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صندوق النقد الدولي: النمو في ألمانيا يتعثر تحت ضغط من نقص… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.