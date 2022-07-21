صندوق النقد الدولي: النمو في ألمانيا يتعثر تحت ضغط من نقص…

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 يوليو 2022 09:11 صباحاً - – عدًل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد ألمانيا إلى 1.2% هذا العام و0.8% في 2023 بينما يكبح الغزو الروسي لأوكرانيا انتعاش أكبر اقتصاد في أوروبا بعد الجائحة.

وفي مايو أيار، توقع صندوق النقد أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا سيرتفع 2% في 2022 وما يزيد قليلا على 2% في 2023 في أعقاب نمو بلغ 2.9% في 2019.

وأحدث أرقام من صندوق النقد، التي تستند إلى مشاورات سنوية مع ألمانيا اختتمت مؤخرا، أكثر قتامة من توقعات البنك المركزي المصري الألماني (البوندسبنك) الذي توقع في يونيو نموا عند 1.9% و2.4% في 2022 و2023 على الترتيب.

وأشار صندوق النقد إلى تضخم مرتفع ناتج عن زيادات حادة في تكاليف الطاقة كعامل سلبي يضغط على النمو مع توقع نمو الأسعار 7.7% في 2022 و4.8% في 2023.

وإلى جانب تداعيات الحرب في أوكرانيا، حذر صندوق النقد من أن عودة ظهور الإصابات بكوفيد-19 قد يكون لها أيضا تأثير سلبي على النمو في ألمانيا بتكثيف اختناقات سلاسل التوريد.