أسعار الذهب تنخفض مع صعود الدولار

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 يوليو 2022 09:11 صباحاً - – انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء، إذ غطى صعود الدولار على دعم محدود للمعدن النفيس من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ربما لن يلجأ إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع القادم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1700.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.67% إلى 1699.30 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات منافسة، 0.384% وهو ما يقلص جاذبية الذهب بين المشترين الحائزين لعملات أخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.17% إلى 18.70 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين 2% إلى 856.52 دولار وتراجع البلاديوم 0.6% إلى 1864.10 دولار.