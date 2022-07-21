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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إنتاج روسيا من النفط والغاز يرتفع إلى 10.21 مليون برميل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 21 يوليو 2022 12:11 صباحاً - – أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الروسي (روستات) نشرت اليوم الأربعاء، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع إلى 43.2 مليون طن، أو 10.21 مليون برميل يوميا في مايو.
ويشير ذلك إلى زيادة عن الرقم المسجل في أبريل البالغ 10.04 مليون برميل يوميا.
وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفعل رقما عند 10.7 مليون برميل يوميا لشهر يونيو، مشيرا إلى أنه دليل على أن وضع الوقود والطاقة في البلاد يبقى مستقرا على الرغم من العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
وتنشر الحكومة الروسية عددا أقل من الإحصاءات عن إنتاج النفط والغاز منذ أبريل نيسان، بعد أن أطلقت ما تسميه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا في 24 فبراير.
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