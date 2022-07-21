مال وأعمال

إنتاج روسيا من النفط والغاز يرتفع إلى 10.21 مليون برميل…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر إنتاج روسيا من النفط والغاز يرتفع إلى 10.21 مليون برميل… من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 يوليو 2022 12:11 صباحاً - – أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الروسي (روستات) نشرت اليوم الأربعاء، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع إلى 43.2 مليون طن، أو 10.21 مليون برميل يوميا في مايو.

predco_adv_2021

ويشير ذلك إلى زيادة عن الرقم المسجل في أبريل البالغ 10.04 مليون برميل يوميا.

Edita2021

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفعل رقما عند 10.7 مليون برميل يوميا لشهر يونيو، مشيرا إلى أنه دليل على أن وضع الوقود والطاقة في البلاد يبقى مستقرا على الرغم من العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتنشر الحكومة الروسية عددا أقل من الإحصاءات عن إنتاج النفط والغاز منذ أبريل نيسان، بعد أن أطلقت ما تسميه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا في 24 فبراير.

 

HapiSalonWhite

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنتاج روسيا من النفط والغاز يرتفع إلى 10.21 مليون برميل… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا