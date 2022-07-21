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نعرض لكم الان تفاصيل خبر نوفاك: روسيا لن تورد النفط إلى السوق العالمية إذا فرض سقف… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 21 يوليو 2022 12:11 صباحاً - – نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك قوله يوم الأربعاء إن روسيا لن تورد النفط إلى السوق العالمية إذا فُرض سقف للأسعار.
ونقلت الوكالة عن نوفاك قوله للتلفزيون الروسي “إذا كانت هذه الأسعار التي يتحدثون عنها أقل من تكلفة إنتاج النفط، عندئذ فإن روسيا بالطبع لن تضمن توريد هذا النفط إلى الأسواق العالمية. هذا يعني أننا ببساطة لن نعمل بخسارة”.
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