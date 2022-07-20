جورجييفا: صندوق النقد يأمل بالانتهاء من المفاوضات مع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 11:10 مساءً - العربية دوت نت – قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن إدارة الصندوق تأمل الانتهاء من المفاوضات مع سريلانكا “بأسرع وقت ممكن”.

وأكدت جورجييفا استعداد الصندوق للعمل مع القيادة السياسية في البلاد طالما أنها مدعومة من الشعب.

ويأتي هذا التصريح بعيد انتخاب البرلمان رئيسا جديدا للبلاد اليوم، وذلك بعد أسبوعين من فرار الرئيس السابق خارج البلاد نتيجة احتجاجات شعبية ضده.

وكانت سريلانكا قد طلبت مساعدة عاجلة من الصندوق، مؤكدة أنها بحاجة إلى 6 مليارات دولار خلال الأشهر المقبلة لضمان استمرار الحياة اليومية، لا سيما مع شح الوقود وتدهور الاحتياطيات الأجنبية الناتجة عن تراجع السياحة والحرب الروسية الأوكرانية.