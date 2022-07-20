- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر جورجييفا: صندوق النقد يأمل بالانتهاء من المفاوضات مع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 11:10 مساءً - العربية دوت نت – قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن إدارة الصندوق تأمل الانتهاء من المفاوضات مع سريلانكا “بأسرع وقت ممكن”.
وأكدت جورجييفا استعداد الصندوق للعمل مع القيادة السياسية في البلاد طالما أنها مدعومة من الشعب.
ويأتي هذا التصريح بعيد انتخاب البرلمان رئيسا جديدا للبلاد اليوم، وذلك بعد أسبوعين من فرار الرئيس السابق خارج البلاد نتيجة احتجاجات شعبية ضده.
وكانت سريلانكا قد طلبت مساعدة عاجلة من الصندوق، مؤكدة أنها بحاجة إلى 6 مليارات دولار خلال الأشهر المقبلة لضمان استمرار الحياة اليومية، لا سيما مع شح الوقود وتدهور الاحتياطيات الأجنبية الناتجة عن تراجع السياحة والحرب الروسية الأوكرانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جورجييفا: صندوق النقد يأمل بالانتهاء من المفاوضات مع… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.