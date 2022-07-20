: مصر في مفاوضات مباشرة مع 15 شركة لشراء قمح

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 11:10 مساءً - – قال تجار في تقديرات أولية إن من المعتقد أن حوالي 15 شركة تجارية تشارك في مفاوضات مباشرة يوم الأربعاء مع الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، لشراء كمية غير محددة من القمح.

وقال أحدهم “الهيئة العامة للسلع التموينية تطلب من الشركات المشاركة في جلسة الممارسة الحضور إلى قاعة الاجتماع فرادى، وعليه فإن من الصعب للغاية الحصول على فكرة عامة عن حالة المحادثات مع مثل هذا العدد الكبير من المشاركين.”

وقال تجار إن هيئة السلع تعرض الشراء عند حوالي 403 دولارات للطن شاملا تكلفة الشحن.

وقال أحدهم “هناك حديث، لا يزال غير مؤكد، بأن شحنة من القمح الروسي ربما تكون قريبة من أن تباع بسعر 403 دولارات لكن هذا ما زال غير مؤكد.”

وأضاف قائلا “يبدو أن ثلاث شركات أخرى طٌلب منها مجاراة ذلك السعر للقمح الروسي، وشركات أخرى يُطلب منها مجاراة ذلك السعر للقمح الفرنسي.”

وقال تاجر آخر “المفاوضات قد تستمر يوم الخميس، لم أسمع عن شراء فعلي حتى الآن.”

ولم تصدر أي ممارسات شراء رسمية، ويجب أن تظل عروض الأسعار المقدمة سارية حتى الخميس 21 يوليو.

وتستهدف المحادثات المباشرة قمحا للشحن ما بين 16 و30 سبتمبر وما بين 1 إلى 15، و16 إلى 31 أكتوبر، و1 إلى 15 نوفمبر تشرين الثاني. وللتجار حرية تقديم عروض لأي من فترات الشحن. والدفع خلال 180 يوما من منح العقد.

ورفضت هيئة السلع التموينية يوم الثلاثاء عروضا في ممارسة دولية لنفس فترات الشحن لكن جرى فيها استبعاد مناطق التوريد التقليدية لمصر في البحر الأسود وأوروبا، وقُدمت فقط عروض لقمح من الولايات المتحدة عند 443 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن.