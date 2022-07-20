مال وأعمال

التضخم السنوي في السودان ينخفض إلى 148.8% خلال يونيو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم السنوي في السودان ينخفض إلى 148.8% خلال يونيو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 11:10 مساءً - – قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 148.88% في‭‭ ‬‬يونيو من 192.21% في مايو.

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وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب أحداث أكتوبر الماضي والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة عملته إلى أكثر من الربع.

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ويعاني السودان أيضا من شح حاد في العملة الصعبة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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