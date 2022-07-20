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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم السنوي في السودان ينخفض إلى 148.8% خلال يونيو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 11:10 مساءً - – قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 148.88% في يونيو من 192.21% في مايو.
وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب أحداث أكتوبر الماضي والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة عملته إلى أكثر من الربع.
ويعاني السودان أيضا من شح حاد في العملة الصعبة.
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