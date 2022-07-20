معدل التضخم السنوي في كندا يسجل أعلى مستوى منذ 39 عاما

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 10:12 مساءً - – قالت هيئة الإحصاء الكندية يوم الأربعاء إن معدل التضخم السنوي في كندا تسارع إلى 8.1% في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ يناير 1983، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار البنزين.

وكان محللون استطلعت آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المعدل السنوي إلى 8.4% في يونيو من 7.7% في مايو.