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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم السنوي في كندا يسجل أعلى مستوى منذ 39 عاما من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 10:12 مساءً - – قالت هيئة الإحصاء الكندية يوم الأربعاء إن معدل التضخم السنوي في كندا تسارع إلى 8.1% في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ يناير 1983، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار البنزين.
وكان محللون استطلعت آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المعدل السنوي إلى 8.4% في يونيو من 7.7% في مايو.
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