مال وأعمال

ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تهبط لأدنى مستوى مسجل

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تهبط لأدنى مستوى مسجل من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 09:11 مساءً - – أظهرت أرقام نشرت يوم الأربعاء أن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو هبطت 3.2 نقطة في يوليو عن الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى لها منذ بدء الاحتفاظ بسجلات.

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وقالت المفوضية الأوروبية إن القراءة الأولية لمؤشر معنويات المستهلكين تراجعت إلى -27.0 هذا الشهر من قراءة معدلة بلغت -23.8 في يونيو.

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وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع أجرته قد توقعوا أن يهبط المؤشر إلى -24.9 .

وفي الاتحاد الأوروبي ككل، انخفضت معنويات المستهلكين 3.0 نقاط إلى -27.3 .

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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