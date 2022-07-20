ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تهبط لأدنى مستوى مسجل

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 09:11 مساءً - – أظهرت أرقام نشرت يوم الأربعاء أن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو هبطت 3.2 نقطة في يوليو عن الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى لها منذ بدء الاحتفاظ بسجلات.

وقالت المفوضية الأوروبية إن القراءة الأولية لمؤشر معنويات المستهلكين تراجعت إلى -27.0 هذا الشهر من قراءة معدلة بلغت -23.8 في يونيو.

وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع أجرته قد توقعوا أن يهبط المؤشر إلى -24.9 .

وفي الاتحاد الأوروبي ككل، انخفضت معنويات المستهلكين 3.0 نقاط إلى -27.3 .