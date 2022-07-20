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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخزونات النفط الأمريكية تنخفض الأسبوع الماضي ومخزون البنزين… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 08:09 مساءً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي في حين زاد مخزون البنزين.
وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام هبطت 446 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 15 يوليو إلى 426.6 مليون برميل، بينما كان محللون شملهم استطلاع أجرته قد توقعوا زيادة قدرها 1.4 مليون برميل.
وارتفع مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.1 مليون برميل.
وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت 3.5 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 228.4 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 71 ألف برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.3 مليون برميل إلى 112.5 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تزيد 1.2 مليون برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 891 ألف برميل يوميا إلى 2.76 مليون برميل يوميا.
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