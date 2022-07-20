وزيرة الصناعة: جار دراسة عقد اتفاق للتجارة الحرة بين مصر…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 08:09 مساءً - أ ش أ – قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إنه جار دراسة امكانية عقد اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وصربيا، وتفعيل التعاون بين الجمارك والحجر الزراعي والصحي في البلدين، وتعجيل تسجيل الأدوية، ووضع آلية للفحص المسبق للصادرات بين البلدين.

جاء ذلك خلال مشاركتها بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصربي والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيـــتش وحضره عدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين.