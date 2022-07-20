- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة الصناعة: جار دراسة عقد اتفاق للتجارة الحرة بين مصر… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 يوليو 2022 08:09 مساءً - أ ش أ – قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إنه جار دراسة امكانية عقد اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وصربيا، وتفعيل التعاون بين الجمارك والحجر الزراعي والصحي في البلدين، وتعجيل تسجيل الأدوية، ووضع آلية للفحص المسبق للصادرات بين البلدين.
جاء ذلك خلال مشاركتها بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصربي والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيـــتش وحضره عدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الصناعة: جار دراسة عقد اتفاق للتجارة الحرة بين مصر… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.